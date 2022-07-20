شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن تكشف تطورات أسعار البيض والدجاج فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن فى مصر اليوم استقرارا ملحوظا فى سعر البيع بالمزارع وكذلك للمستهلك، وبلغت أسعار الكيلو مستويات تراوحت من 32-33 جنيهًا تسليم أرض المزرعة بحسب ما صرح به سامح السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالجيزة، ويصل سعر الكيلو للمستهلك حوالى 37 جنيها وأقصى سعر 40 جنيها، ويختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى.

متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم:

سعر كيلو الأبيض 33 جنيها للكيلو بالمزرعة.

سعر الساسو فى المزرعة 47 جنيها للكيلو.

كتكوت أبيض يسجل سعر 6 جنيهات إلى 6.25 جنيه.

كتكوت ساسو 4.25 إلى 4.50 جنيه للكيلو.

أمهات بيضاء 28 جنيها.

أسعار البيض فى مصر

سجلت أسعار كرتونة البيض فى المزارع ارتفاعا طفيفا عند مستوى 64 جنيها للبيض الأبيض وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 67 جنيها وكرتونة البيض البلدى 58 جنيها.