شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكي الياباني يرتفع 1.24% عند الفتح والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الفتح في بورصة طوكيو اليوم الأربعاء.
وصعد نيكي 1.24 بالمئة إلى 27295.95 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.28 بالمئة إلى 1927.14 نقطة.
محمد يوسف
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