شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سوق النفط.. تعاون سعودي - روسي مستمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت الفترة الأخيرة تعاونا كبيرا بين المملكة وروسيا لاستقرار أسواق النفط، في ظل فترة من الاضطرابات الدولية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

التفاهم السعودي – الروسي يعمل بشكل مثمر، خاصة فيما يتعلق بإتفاقيات "أوبك+"، وهو ما أعلنته موسكو مؤخرًا حين أعرب الكرملين عن تقديره الشديد للتعاون مع المملكة ضمن التحالف الذي يضم كبار منتجي النفط في العالم.

وتجمع المملكة وروسيا علاقات اقتصادية ودبلوماسية مميزة، بما ينعكس بالإيجاب على دعم استقرار أسواق البترول، فقد أكد مجلس الوزراء في مارس الماضي التزام المملكة باتفاق أوبك+، وحرصها على عدم حدوث أزمات للطاقة.

نمو الاقتصاد العالمي

وفي فبراير الماضي، أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن المملكة ملتزمة باتفاق تحالف "أوبك+" حول كميات إنتاج النفط والذي تقوده بجانب روسيا، وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي.

وأعلنت المملكة وروسيا مواصلة التنسيق بينهما لتعزيز نمو الاقتصاد العالمي والعمل على استقرار سوق النفط، وذلك في اتصال هاتفي بين سمو ولي العهد وفلاديمير بوتين الرئيس الروسي.

وتقود البلدان مجموعة "أوبك+" التي تضم 13 عضوًا من تحالف الدول المصدرة للنفط، و10 دول من خارج التحالف، وتلعب المجموعة في الوقت الراهن دورًا هامًا لحفظ استقرار أسواق البترول.