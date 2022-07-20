شكرا لقرائتكم خبر عن 367 % نموا في تراخيص المعارض والمؤتمرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طوّرت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، إجراءات إصدار التراخيص لتقلّص مدة الموافقة، وذلك انطلاقًا من دور الهيئة لتمكين نمو قطاع سياحة الأعمال في تعزيز الاقتصاد الوطني والإسهام في الناتج المحلي غير النفطي، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وسجلت الهيئة إصدار تراخيص لإقامة أكثر من 4000 معرض ومؤتمر لمختلف القطاعات في جميع مناطق المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ الارتفاع ما نسبته 367% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كان النصيب الأكبر منها لقطاعات الرعاية الصحية والاقتصاد والتجارة والتعليم.

وتعمل الهيئة بشكل مستمر على بناء شراكات إستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة لتمكين نمو القطاع عبر التطوير المستمر للتشريعات المنظّمة للقطاع بما يُسهم في استقطاب معارض ومؤتمرات نوعية، وتطوير الخبرات والكوادر البشرية الوطنية لرفع جودة الفعاليات والأنشطة المحليّة.

وأكّد الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أمجد شاكر، على أهميّة بناء الشراكات الإستراتيجية قائلًا: «نعمل بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة على تطوير الإجراءات والتشريعات للإسهام في تنظيم وتحفيز القطاع لاستقطاب المعارض والمؤتمرات؛ مما سينعكس على تعزيز تنافسية المملكة في صناعة سياحة الأعمال، إضافة إلى استحداث العديد من فرص العمل في عدة مجالات لدعم الاقتصاد الوطني».