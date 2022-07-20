شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة الأرقام القياسية لعائدات قناة السويس من 8 مليارات وحتى 12 مليار جنيه.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور عائدات قناة السويس منذ بداية العام الجاري 2022 وحتى شهر مايو الماضي، حيث حققت الإيرادات 12 مليار جنيه في شهر مايو الماضي، رغم توابع الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها السلبي على سلاسل الإمداد العالمية.

وتوزعت عائدات قناة السويس منذ شهر مايو 2021، وحتى مايو الماضي وفقا لما يلي:

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 12 مليار جنيه في شهر مايو الماضي.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 11.6 مليار جنيه في شهر ابريل الماضي.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 10 مليار جنيه في شهر مارس الماضي.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.6 مليار جنيه في شهر فبراير الماضي.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.5 مليار جنيه في شهر يناير الماضي.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.7 مليار جنيه في شهر ديسمبر الماضي.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 9 مليارات جنيه في شهر نوفمبر الماضي.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.7 مليار جنيه في شهر أكتوبر الماضي.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.8 مليار جنيه في شهر سبتمبر الماضي.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.8 مليار جنيه في شهر أغسطس الماضي.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.3 مليار جنيه في شهر يوليو 2021.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 7.8 مليار جنيه في شهر يونيو 2021.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.3 مليار جنيه في شهر مايو 2021.