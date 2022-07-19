شكرا لقرائتكم خبر عن راضى عبد العزيز: مليارات حياة كريمة دعمت موارد شركات قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركات قطاع الأعمال العام تنفيذ مئات المشروعات فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، خاصة فى مجالات المياة والصرف الصحى والطرق والكبارى والكهرباء والمبانى الخدمية فى قرى مراكز مصر ، وفق الجداول الزمنية الموضوعة ، للمرحلة الأولى تمهيدا للعمل فى المرحلة الثانية .

حول تنفيذ المشروعات كشف المهندس راضى عبد العزيز، مساعد العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساهمت بشكل كبير فى تدعيم موارد شركات قطاع الاعمال العام، وأيضا شركات القطاع الخاص العاملة فى مختلف المشروعات.

اضاف عيد العزيز ، أن حجم العمل الكبير فى المبادرة أدى لحالة من الانتعاش فى قطاع المقاولات بصفة عامة ، علاوة على توفير الخدمات لنحو 60 مليون مواطن أعادت لهم الحياه وحسنت من ظروف المعيشة خاصة قرى الصعيد ووجه بحري ، لافتا أن مشروعات حياه كريمة التى تنفذها الشركة فى مركز أبو تشت تسير وفق الجدول الزمنى لها فى ظل المتابعة اليومية من المهندس محب سالم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب .