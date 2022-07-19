شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل بالخطوط الرئيسية.. "تاون جاس" لسكان القاهرة الجديدة : لا تنزعجوا من رائحة الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدى شركات قطاع البترول أعمال تعديل بالخطوط الرئيسية بالمجاورات بالقاهرة الجديدة ،يوم الأربعاء ، 20 يوليو بدءا من الساعة العاشرة مساء .

وتهيب الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعي، وتؤكد أن الأعمال تتم طبقاً لأعلى معايير السلامة والجودة لضمان أمان العملاء ،وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء .

وفى حالة وجود أى استفسار يرجى الاتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى، وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر 129.