الاقتصاد

تعديل بالخطوط الرئيسية.. "تاون جاس" لسكان القاهرة الجديدة : لا تنزعجوا من رائحة الغاز

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدى شركات قطاع البترول أعمال تعديل بالخطوط الرئيسية  بالمجاورات بالقاهرة الجديدة ،يوم الأربعاء ، 20 يوليو بدءا من الساعة العاشرة مساء . 

 

وتهيب الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعي، وتؤكد أن الأعمال تتم  طبقاً لأعلى معايير السلامة والجودة لضمان أمان العملاء ،وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء .

 

 وفى حالة وجود أى استفسار يرجى الاتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى، وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر 129.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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