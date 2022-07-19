تأسيس مركز لتصنيع المواد المركبة في الرياض بالتعاون مع لوكهيد مارتن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة SAMI للمواد المركبة المحدودة، المملوكة بالكامل لشركة SAMI، اتفاقية مع شركة لوكهيد مارتن العالمية الرائدة في مجال الأمن والطيران، لتأسيس مركز التميز في تصنيع المواد المركبة في الرياض، بدعم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في مسعى إلى تعزيز قدرات تصنيع الطائرات في المملكة.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لمجموعة SAMI المهندس وليد أبوخالد، ونائب الرئيس للأعمال الدولية بشركة لوكهيد مارتن راي بيسيللي، بحضور محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، وذلك في المملكة المتحدة على هامش دورة عام 2022 من معرض فارنبرة الدولي للطيران.

ويأتي إنشاء مركز التميز في تصنيع المواد المركبة ضمن جهود شركة SAMI الرامية إلى تطوير قطاع الصناعات الدفاعية المستدامة والاكتفاء الذاتي في المملكة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوطين ما يربو عن 50% من الإنفاق الدفاعي للمملكة مع نهاية العقد الحالي، وسيساعد المركز الجديد المملكة على بناء قدراتها في تصنيع الطيران من أجل إنتاج حلول متطورة في المستقبل.

وستقوم شركة SAMI للمواد المركبة المحدودة وشركة لوكهيد مارتن بتقييم وتطوير المركز على مراحل عدة، إضافة إلى تنمية الكوادر الوطنية.

وقال العوهلي «يسعدنا أن ندعم مثل هذا التعاون الاستراتيجي بين شركات التصنيع المحلية ونظيراتها العالمية من المصنعين للمعدات الأصلية، ونتطلع إلى تطوير مركز التميز الذي سيعزز الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي للمملكة في قطاع الطيران خاصة، وقطاع الدفاع بشكل عام».

من جهته، قال أبوخالد «نعتز بالعلاقة القوية التي تجمعنا مع شركة لوكهيد مارتن على مر السنين، إذ تشهد هذه العلاقة اليوم المزيد من التقدم والتطور لشركتينا، ولقطاع الطيران الواعد في المملكة».

من جانبه، قال بيسيللي «تحرص لوكهيد مارتن على تعزيز تعاونها مع شركة SAMI في إطار مساعيها إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن خلال الشراكات الصناعية وبرامج نقل المعرفة المتخصصة ومبادرات تنمية الموارد البشرية، سنواصل جهودنا في تطوير قطاع الصناعات الدفاعية في المملكة العربية السعودية».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة SAMI للمواد المركبة المحدودة جون فلافين «ستشكل شركة SAMI للمواد المركبة المحدودة مركزا خاصا لتصنيع المواد المركبة في المملكة، الذي سيتضمن أحدث وأفضل المعدات والمواد المستخدمة في هذا المجال، وسيعمل مركز التميز في تصنيع المواد المركبة على تطوير قوى عاملة سعودية ماهرة لإنتاج مكونات ومواد مركبة وفقا لمتطلبات منصات الطيران والفضاء الدفاعية والتجارية».

أهداف مركز التميز في تصنيع المواد المركبة:

