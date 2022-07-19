شكرا لقرائتكم خبر 244 % نمو الاستثمار الجريء بالمملكة في النصف الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الاستثمار الجريء في المملكة خلال النصف الأول من 2022 نموا بنسبة بلغت 244% مقارنة بالنصف الأول من 2021، متجاوزا إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات الناشئة السعودية في كامل عام 2021، منفذا استثمارات بقيمة قياسية بلغت مليارين و190 مليون ريال في شركات ناشئة سعودية.

وأكد التقرير الصادر عن منصة MAGNiTT المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من السعودية للاستثمار الجريء، أنه على الرغم من أن 2021 كان عاما إيجابيا للاستثمار الجريء في المملكة، إلا أن النصف الأول من 2022 شهد نموا غير مسبوق، إذ سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة المنفذة خلال النصف الأول منه رقما قياسيا جديدا.

وتقدمت المملكة من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الصفقات التي بلغت 79 صفقة، محققة نموا بنسبة بلغت 36% مقارنة بالنصف الأول من 2021، حيث تمكنت المملكة من الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر سوق جذبا للاستثمار الجريء بين دول المنطقة خلال النصف الأول من 2022.

وسجلت منظومة الاستثمار الجريء في السعودية مشاركة قياسية جديدة للمستثمرين بلغت 88 مستثمرا خلال النصف الأول من 2022، إذ ارتفع عدد المستثمرين بنسبة 126% مقارنة بالنصف الأول من 2021، حيث كان 42% من المستثمرين من خارج المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك، «إن تأسيس السعودية للاستثمار الجريء عام 2018 أسهم بشكل مباشر في تطوير منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، من خلال تحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين ومديري الصناديق».

وأضاف «حققت المملكة نموا قياسيا في الاستثمار الجريء خلال الأعوام الماضية، وفي إطار رؤية المملكة 2030، تم إطلاق عدد من المبادرات الجديدة أخيرا لتحفيز الاستثمار الجريء ونمو الشركات الناشئة، إضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من صناديق الاستثمار الجريء ومجموعات المستثمرين الملائكيين».

وتابع كوشك «فخورون برؤية رواد أعمال مميزين يؤسسون شركات ناشئة قادرة على النمو السريع والكبير، وقد كانت السعودية على الدوام سوقا جاذبا لرواد الأعمال والمستثمرين من المملكة وخارجها، نظرا لضخامة حجم هذا السوق».

الاستثمار الجريء في المملكة (يناير ـ يونيو 2022)

قيمة الاستثمارات 2.19 مليار ريال

معدل النمو 244 %

عدد الصفقات 79 صفقة

معدل النمو 36%

عدد المستثمرين 88 مستثمرا

معدل النمو 126%