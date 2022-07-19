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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم الإعلان عن نتائجها المالية وتوزيعات الأرباح للربع الثاني من العام الحالي والتقرير الأولي للربع المنتهي في 30 يونيو 2022، يومي 14 و15 أغسطس المقبل على التوالي.

يذكر أن شركة أرامكو السعودية كشفت عن تحقيقها نموا في أرباحها بالربع الأول 2022 بنسبة 82%، لتصل إلى 148.03 مليار ريال (39.47 مليار دولار)، مقارنة مع 81.44 مليار ريال (21.72 مليار دولار) للربع نفسه من 2021، لتحقق بذلك رقما قياسيا جديدا، بما يجعلها أقوى أرباح فصلية منذ الطرح العام الأولي للشركة في 2019، وهي في الواقع من أقوى الأرباح الفصلية على مستوى العالم، وفقا لتصريح إدارة الشركة.



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