تعاون بين SAMI وST Engineering السنغافورية لإنتاج أنظمة دفاعية متطورة

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وستوفر الاتفاقيات الدعم لشركة SAMI فيما يتعلق بإنتاج أنظمة دفاعية متطورة، وتنفيذ استراتيجياتها للتطوير والنمو في عدد من المعدات والقدرات الدفاعية، وكذلك توفير وتقديم الدعم الفني وخدمات التدريب، إذ من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تعاونا وثيقا بين كل من شركة SAMI ومجموعة ST Engineering لتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة.وجاء اختيار مصنع المعدات الأصلية ST Engineering من قبل شركة SAMI كشريك لها، استنادا إلى خبرة الشركة السنغافورية وتاريخها في إنتاج المعدات المتعلقة بالدفاع وتوريدها.
كما تهدف هذه الاتفاقيات إلى الاستفادة من قوة العلامة التجارية لمجموعة ST Engineering ومكانتها العالمية، وكذلك تعبر الاتفاقيات عن حرص شركة SAMI المستمر في بناء الشراكات التي تعزز قدراتها التنافسية. وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد أبوخالد، عن فخره بالإعلان عن هذه المشاريع الجديدة مع مجموعة ST Engineering الرائدة عالميا في قطاع الدفاع، مؤكدا أن هذه المبادرات الجديدة تمثل فرصة مواتية للاستفادة من قدرات سلسلة التوريد وتعزيز مكانة الشركة المحلية، بينما تتجه المملكة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الدفاع.
توفر الاتفاقيات لـSAMI
- إنتاج أنظمة دفاعية متطورة
- تنفيذ استراتيجياتها للتطوير والنمو
- توفير وتقديم الدعم الفني وخدمات التدريب
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