ايرباص هليكوبترز تقدم دعما فنيا للطائرات العمودية السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع قطاع أنظمة الطيران والفضاء في شركة SAMI اتفاقية مع شركة ايرباص هليكوبترز العربية التي تعد ذراع شركة ايرباص العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لمساعدة شركة SAMI على بناء قدراتها الفنية لتقديم الدعم الفني للطائرات العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية.

وستلعب الاتفاقية دورا رئيسا في تزويد الفنيين بمهارات صيانة هيكل الطائرة المروحية، وتعزيز قدراتها الإصلاحية لأجهزة الهبوط والمحركات وملحقات المحركات والشفرات، وذلك من خلال اتفاقية المشاركة الصناعية مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبخاصة في ظل وجود شركات محلية متخصصة في أعمال الصيانة والإصلاح والعَمرة، ومن ضمنها شركة المعدات المكملة الطائرات المحدودة AACC، وهي شركة تابعة لشركة SAMI.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد أبوخالد أن هذه الاتفاقية ستعزز الشراكة المتميزة مع شركة ايرباص، التي تعد الكبرى على مستوى العالم في تصنيع الطائرات المروحية. وأكد أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في دعم مساعي الشركة المستمرة في مجال التقنية، وتوطين رأس المال البشري، من خلال جهود التدريب المكثفة لتسريع تنمية المهارات، مرحبا بموظفي شركة ايرباص هليكوبترز العربية المتميزين الذين سيدعمون الكوادر الوطنية في اكتساب خبرة قيمة طوال مدة الاتفاقية.

بدوره نوه الرئيس التنفيذي لشركة ايرباص هليكوبترز العربية ميكائيل بيرتراند بهذا التعاون الجديد مع قطاع أنظمة الطيران والفضاء في شركة SAMI، مؤكدا التزام الشركة بتمكين أحد أهم لاعبي الصناعة في المنطقة من خلال خبرات الفنيين الخاصة، عادا هذه الاتفاقية فرصة استثنائية لنكون جزءا من منظومة الدفاع السعودية.

أهداف الاتفاقية:

