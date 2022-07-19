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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف أكد أهمية تعزيز النمو الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لخدمة المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال استقباله أمس في مقر الأمانة العامة بالرياض، لسفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية نيل كرمبتون، لمناقشة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والتي عقدت أخيرا، وأهمية تعزيز التجارة في السلع والخدمات والمجالات الجديدة والتقنيات المتطورة بما يعود بالنفع على الجانبين.

كما نوقشت آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.