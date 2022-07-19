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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقد بجامعة الدول العربية دورته غير العادية على مستوى كبار المسؤولين برئاسة مساعد وزيرة التجارة والصناعة المصري للشؤون الاقتصادية إبراهيم السجيني، ومشاركة كبار مسؤولي وزارات المالية والتجارة والصناعة والاقتصاد في الدول العربية. رأس وفد السعودية إلى الاجتماع وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الدولية المتعددة نايف بن محمد العنزي. وتناقش الدورة على مدى يومين مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن بند الإعداد والتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالجزائر نوفمبر المقبل، إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال. وتناقش الدورة على مدى يومين مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن بند الإعداد والتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالجزائر نوفمبر المقبل، إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال.

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