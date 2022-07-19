شكرا لقرائتكم خبر أكوا باور تبحث مع بوسكو الكورية فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة أكوا باور، المطور والمستثمر والمشغل الرائد لمحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة والهيدروجين الأخضر حول العالم، مذكرة تفاهم مع «بوسكو» القابضة الكورية الجنوبية.

وأوضحت أكوا باور أن المذكرة تهدف إلى النظر في الفرص المتاحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مثل الأمونيا الخضراء بشكل مشترك، وذلك بهدف إزالة الكربون من عمليات توليد الطاقة وتصنيع الحديد في مجموعة «بوسكو»، فضلا عن تقديم الخدمات ذات الصلة إلى عملاء آخرين لدى المجموعة في كوريا الجنوبية.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور بادي بادماناثان «من خلال التزامنا بتنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر في المملكة وسلطنة عمان، تتصدر أكوا باور قائمة الشركات التي تسعى إلى توسيع نطاق إنتاج الهيدروجين الأخضر، وبالتالي الأمونيا التي سوف تسهم في إزالة الكربون من قطاعات بأكملها، بما في ذلك الصناعات التي يصعب فيها الحد من انبعاثات الكربون، مثل تصنيع الحديد.

وتأتي شراكتنا مع «بوسكو» القابضة، وهي من أبرز الشركات العاملة في هذا القطاع، تأكيدا على التزامنا الراسخ بالتعاون المثمر مع جهات نتشارك وإياها الرؤية المستقبلية نفسها، لدعم الجهود العالمية الهادفة إلى إزالة الكربون وتحقيق الحياد المناخي ضمن الإطار الزمني المحدد في اتفاق باريس للمناخ. ويعد هذا التعاون خطوة إضافية مهمة نحو ضمان مستقبل أفضل قائم على مصادر الطاقة المتجددة وابتكار الحلول الرائدة في مجال الطاقة النظيفة. وإننا فخورون جدا بالدور الذي نلعبه في قيادة مساعي التغيير والمضي قدما في تحقيق التحول في مجال الطاقة على مستوى العالم».

ومن خلال الاستثمار في مشاريع جديدة بالكامل، سوف يسهم الشركاء عبر إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا في تحقيق أهداف مجموعة بوسكو الطموحة لإنتاج 500 ألف طن من الهيدروجين على مستوى العالم بحلول 2030. وسيجري استخدام ما تنتجه المجموعة من هيدروجين أخضر في مجالات وصناعات متنوعة، بما في ذلك تلبية احتياجات المجموعة نفسها المرتبطة بتوليد الطاقة، إلى جانب استخدامه لتصنيع مواد البناء وتوليد الطاقة وغيرها من الصناعات القائمة في كوريا الجنوبية.

وأطلقت أكوا باور شراكة مع «نيوم» السعودية و»إير برودكتس» لتطوير وتنفيذ المشروع الأول من نوعه لإنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع في المملكة. وعند إنجازه بالكامل في 2026، سوف يسهم هذا المشروع في إنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا بهدف إزالة الكربون من عدد من الصناعات، ليصبح بذلك المرفق الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

يذكر أن بوسكو، وهي شركة تصنيع الحديد التابعة لمجموعة بوسكو، تملك وفقا لبيانات صادرة عام 2021 القدرة على إنتاج 42.9 مليون طن متري من الحديد، الأمر الذي يجعلها سادس أكبر شركة منتجة للحديد في العالم والشركة الأكبر محليا لإنتاج الحديد في كوريا الجنوبية.