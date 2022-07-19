ساسكو تبيع 9 محطات بـ382 مليونا وتحقق ربحا 207 ملايين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات «ساسكو» عن الانتهاء من إفراغ صكوك 9 محطات من أصل 10 محطات باعتها بقيمة 382 مليون ريال، وأعادت استئجارها، مشيرة إلى تحقيق أرباح بقيمة 207 ملايين ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول» أمس الثلاثاء، إنه في 18 يوليو 2022 تم الانتهاء من إفراغ الصكوك لـ9 محطات من أصل 10 محطات، الخاصة بعملية البيع وإعادة الاستئجار.

وأضافت الشركة أنه بخصوص الصك المتبقي، فمن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثالث من 2022، مشيرة إلى أنه سيعلن عن أي تطورات بخصوص هذا الشأن.

ووافق مجلس إدارة «ساسكو» بتاريخ 7 فبراير 2022، على توقيع مذكرة تفاهم ملزمة لبيع 10 مواقع مملوكة لساسكو بقيمة 400 مليون ريال إلى شركة الجزيرة كابيتال، بعد قيامها بتأسيس صندوق استثماري وأخذ الموافقات اللازمة للاستحواذ.

وأعلنت في مايو الماضي توقيع العقود الخاصة بعملية البيع وإعادة استئجار بعض المواقع المملوكة لها مع شركة «الجزيرة كابيتال» بعد أن تم الانتهاء من تأسيس الصندوق الاستثماري.

عملية البيع

عدد المواقع المبيعة 9 مواقع

قيمة البيع 381.7 مليون ريال

الربح من عملية البيع 207.3 ملايين ريال

الأثر على قائمة الدخل - أرباح رأسمالية

95.4 مليون ريال

باقي الربح المحقق

سيتم تخفيض قيمة أصول حق الاستخدام به على فترة عقد الاستئجار (10 سنوات) حسب المعاير الدولية لإثبات عملية البيع وإعادة الاستئجار

الصك المتبقي

من المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثالث 2022م وسيعلن عن أي تطورات بخصوص هذا الشأن