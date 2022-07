شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية ثلاثية لتأسيس صندوق استثماري في مجال الضيافة بـ1.5 مليار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق التنمية السياحي أمس اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين الصندوق وشركة «إنيسمور»، شركة الضيافة الأسرع نموا في عالم الضيافة العصرية وشركة الراجحي المالية.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى تأسيس صندوق استثماري في مجال الضيافة من شأنه أن يعمل على تطوير فنادق في مجال الضيافة العصرية «لايف ستايل»، بحجم قدره 1.5 مليار ريال، مما يعزز من الفرص الواعدة في قطاع الضيافة في مختلف الوجهات السياحية بالمملكة.

وتأتي هذه الشراكة استكمالا للجهود التي أعلنها صندوق التنمية السياحي أخيرا لبحث إطلاق صندوق استثماري، بهدف تطوير مجموعة من الفنادق من فئة «لايف ستايل» بالتعاون مع شركة إنيسمور، وذلك خلال فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي أقيمت خلال أكتوبر 2021.

وبموجب هذه الاتفاقية سيستثمر صندوق التنمية السياحي في الصندوق الاستثماري الذي أنشئ، بينما ستشارك شركة إنيسمور في تصميم وتشغيل المشاريع تحت مجموعة من علاماتها التجارية لفنادق من فئة «لايف ستايل»، كما ستعمل شركة الراجحي المالية على إدارة الصندوق الاستثماري وجذب الاستثمارات، وستعمل الأطراف الثلاثة على تحديد المواقع وتوفير خيارات التمويل لهذه المشاريع.

ووقع اتفاقية الشراكة ثلاثية الأطراف كل من: الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، والرئيس التنفيذي المشارك في شركة إنيسمور قوراف بوشان، والرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المالية وليد الراشد الحميد، الذي حضر نيابة عنه مدير إدارة الاستثمارات العقارية عاصم بن طارق رقبان.

وقال الفاخري «تعكس اتفاقية الشراكة مع شركتي إنيسمور والراجحي المالية التزامنا التام في صندوق التنمية السياحي تجاه مذكرات التفاهم والاتفاقيات نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، المتمثلة بترسيخ مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية عالمية من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع السياحة بالمملكة، كما تعد خطوة إيجابية نحو تحقيق طموحاتنا الرامية إلى تطوير قطاع السياحة، والسعي نحو استمرارية توفير خيارات جديدة ومتنوعة وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع الضيافة بالمملكة؛ بهدف إثراء تجارب الزوار وتحقيق التنمية السياحية والاقتصادية المستدامة».

من جانبه قال بوشان: تمثل مشاركتنا في الصندوق الاستثماري الجديد علامة فارقة على صعيد استراتيجية نمو شركتنا في المنطقة، ويسر «إنيسمور» أن تعزز التزامها بتوظيف وتدريب وتطوير الكفاءات السعودية في قطاع الضيافة، إضافة إلى توفير خدمات سياحية من شأنها بناء علاقات عميقة مع السياح الدوليين والمحليين. ويسرنا أن نتعاون مع صندوق التنمية السياحي للإسهام في النهوض بقطاع السياحة في المملكة.

بدوره أوضح الحميد أن الاتفاقية تعد تجسيدا للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، من خلال إتاحة فرص استثمارية تسهم بتوظيف رؤوس الأموال في برامج وطنية ترتكز على القطاع السياحي، الذي يشهد تحولا نحو إنشاء وجهات سياحية عصرية ومستدامة، بالاعتماد على إمكانات بلادنا الاستثنائية على صعيد التراث والسياحة والمعالم المميزة، التي تمكن من جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتحقق أهدافنا الوطنية الاقتصادية، مشددا على التزام «الراجحي المالية» بتوفير أفضل الحلول التمويلية والاستثمارية.

إنيسمور







مشروع مشترك بين مجموعة الضيافة العالمية »أكور« ورجل الأعمال شاران باسريتشا.



تعد أكبر شركات الضيافة العصرية على مستوى العالم والأسرع نموا.



تتألف من 14 علامة تجارية.



تضم محفظتها 101 منشأة فندقية عاملة حول العالم، و137 منشأة فندقية قيد التطوير.



تشتمل قائمة العلامات التجارية التابعة للمجموعة على كل من:



(21c Museum Hotel) و ( 25hours ) و (Delano) و( Gleneagles )و( Hyde)و (JO&JOE) و(Mama Shelter ) و( Mondrian ) و( Morgans Originals )و(SLS) و( SO / )و (The Hoxton)و(TRIBE) و (Working From_ ).