جمعية غرفة مكة المكرمة 25 يوليو الحالي

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الاجتماع الثاني للجمعية العمومية لغرفة مكة المكرمة سيستعرض التقرير السنوي لأنشطة الغرفة خلال العام الماضي 2021، والحساب الختامي والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، فضلا عن الموازنة التقديرية للسنة المالية 2022م.واشترطت الدعوة لحضور الاجتماع أن يمثل المؤسسات الفردية مالكها فقط، ولا يقبل التفويض أو التوكيل، أما الشركات فيمثلها رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو العضو المنتدب، كما اشترطت أن يكون اسم الممثل مقيدا في السجل التجاري.
ويمثل اجتماع الجمعية العمومية مرآة لمسار العمل خلال العام، يرسخ للشفافية والإفصاح، وشرح تفاصيل الخطط وتنفيذها، فضلا عن الرؤى الجديدة للمراحل المستقبلية، وتتيح من خلالها مشاركة سيدات ورجال الأعمال في الجمعية العمومية الفرصة لهم حتى تتم مناقشة القوائم المالية وجميع المواضيع ذات الصلة بشفافية كاملة، والاطلاع على تقارير الأنشطة المختلفة، ومعرفة دور الغرفة في كل ما من شأنه الارتقاء بمجتمع الأعمال في مكة المكرمة والمجتمع.
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