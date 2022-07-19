جمعية غرفة مكة المكرمة 25 يوليو الحالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت غرفة مكة المكرمة منتسبيها من رجال وسيدات الأعمال لحضور اجتماع الجمعية العمومية الثاني للعام المالي الماضي، وذلك استنادا على المادة رقم (10) من نظام الغرف التجارية، والذي سيعقد حضوريا بمقر الغرفة على طريق الأمير محمد بن سلمان ، وكذلك عبر الاتصال المرئي في الساعة الواحدة بعد ظهر الاثنين 25 يوليو (26 ذو الحجة الحالي).

الاجتماع الثاني للجمعية العمومية لغرفة مكة المكرمة سيستعرض التقرير السنوي لأنشطة الغرفة خلال العام الماضي 2021، والحساب الختامي والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، فضلا عن الموازنة التقديرية للسنة المالية 2022م.

واشترطت الدعوة لحضور الاجتماع أن يمثل المؤسسات الفردية مالكها فقط، ولا يقبل التفويض أو التوكيل، أما الشركات فيمثلها رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو العضو المنتدب، كما اشترطت أن يكون اسم الممثل مقيدا في السجل التجاري.

ويمثل اجتماع الجمعية العمومية مرآة لمسار العمل خلال العام، يرسخ للشفافية والإفصاح، وشرح تفاصيل الخطط وتنفيذها، فضلا عن الرؤى الجديدة للمراحل المستقبلية، وتتيح من خلالها مشاركة سيدات ورجال الأعمال في الجمعية العمومية الفرصة لهم حتى تتم مناقشة القوائم المالية وجميع المواضيع ذات الصلة بشفافية كاملة، والاطلاع على تقارير الأنشطة المختلفة، ومعرفة دور الغرفة في كل ما من شأنه الارتقاء بمجتمع الأعمال في مكة المكرمة والمجتمع.