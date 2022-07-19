أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 19-7-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 19-7-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 8.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 611.599 مليار جنيه.





إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.





البورصة تربح 8.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 8.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 611.599 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 394.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 34.2 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.84%، والعرب على 4.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 57.83% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3325 جنيه، 26.4 مليون جنيه، 438.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.3 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 442.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.87%، ليغلق عند مستوى 9033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 1627 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 11044 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 3657 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 1745 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 2559 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3543 نقطة، فيما نزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1203 نقطة.

وصعدت أسهم 86 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 19 شركة، ولم تتغير مستويات 82 شركة.





أسهم الخزينةشركات الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، السويدي إليكتريك، دلتا للإنشاء والتعمير، ابن سيناء فارما، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 1.1 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الإثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.19%، والثانية 200 ألف سهم، والثالثة مليون سهم، لتصل نسبة 0.0458% من رأسمال الشركة، شراء الرابعة 246 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 8.932%، شراء الخامسة 2 مليون سهم، شراء السادسة 27.8 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.74%.





تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية 470.9 ألف سهم، 864.7 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، برايم القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق 1.6 مليون سهم، 2.5 مليون سهم، 1400 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، تعليم لخدمات الإدارة، بالم هيلز للتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، شركة مستشفى كليوباترا 243 ألف سهم، 165 ألف سهم، 100 ألف سهم، 2.1 مليون سهم، 35 ألف سهم، 24.6 ألف سهم، 95 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 34.7 ألف سهم، 22.8 مليون سهم، 11.8 مليون سهم، 473 ألف سهم، على التوالي.





أوراسكوم للتنمية حققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، مبيعات بلغت 2.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022 بزيادة قدرها 39.4% مقابل 1.9 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021ـ وبذلك بلغت المبيعات العقارية للشركة خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 4.7 مليار جنيه وبزيادة قدرها 16,9% عن النصف الأول من عام 2021، وهي أعلي مبيعات نصف سنوية محققة في تاريخ الشركة.





سوديكقالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، إنها ليست بصدد مراجعة سعر الشراء الإرشادي المعروض للاستحواذ النقدي المحتمل على نسبة تصل إلى 100% من أسهم رأس مال شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وذلك في ظل عدم موافقة مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وعلى البدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة الشامل المعتادة وعدم توافر معلومات إضافية.

كما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة شيمبي 1 انفستمنت بي في ريستركتد ليمتد للاستحواذ على نسبة بحد أدنى 51% وحتى 90% من أسهم رأس مال شركة بلتون المالية القابضة بسعر شراء 1.485 جنيه للسهم وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992.





ايكونقالت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، إن أعمال الفحص النافي للجهالة التي تقوم بها مجموعة كينج سبان على الشركة المنقسمة لتصنيع البانلز (تحت التأسيس)، مازالت جارية ومستمرة.





كيماوافقت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على تجديد عقد التشغيل والصيانة لمصنع الأمونيا/يوريا لمدة عامين مع شركة تكنومونت الإيطالية اعتبارًا من 25 يونيو عام 2022، وتجديد وثيقة التأمين لمصنع الأمونيا/يوريا لمدة عامين مع شركة تكنومونت الإيطالية اعتبارًا من 26 يونيو عام 2024، وتجديد عقد الصيانة لأجهزة مصنع الأمونيا/يوريا مع شركة شنيدر إليكتريك لمدة عامين اعتبارًا من 1 يوليو عام 2022.