شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان: العلا.. تطبق معايير السياحة المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - السياحة يجب أن تلعب دورا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل المساهمة في صنع السياسات القائمة على مراعاة البيئة

أكدت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن العلا تسعى للتحول إلى وجهة عالمية للسياحة المستدامة، حيث تراعي معايير الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية السياحية القادرة على الصمود بيئيا، وتقوم بإعادة بناء مزاراتها بشكل أفضل.

وقالت الصحيفة على موقعها، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «أوضح التقييم العالمي للأمم المتحدة الدور المهم الذي يجب أن تلعبه السياحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل المساهمة في صنع السياسات القائمة على مراعاة البيئة».

وتعتمد تقارير الأمم المتحدة على العمل الإحصائي لمنظمة السياحة العالمية لتتبع دور السياحة في تحقيق تقدم هادف للناس وكوكب الأرض.

وتظهر التقارير وأحدث بياناتها المتاحة أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتكثيف جهود القياس الوطنية، بما في ذلك قطاعات السياحة والسفر والضيافة والطيران.

وتعد العلا من أهم نقاط الجذب السياحي في المملكة، بفضل وجود الكثير من المعالم التاريخية ومظاهر التراث الثقافي فيها، والتي تمتاز بحضارة وثقافة عميقتين.

كما تعتبر مدائن صالح بصفة خاصة نموذجا ملموسا في هذا الصدد، حيث أدرجت ضمن لائحة اليونسكو، وتراعي المعايير البيئية التي تضمن تقديمه لسياحة مستدامة، ومن المتوقع تطوير المنطقة المحيطة بها بوتيرة متسارعة خلال العقد المقبل بما يحمي المصالح البيئية.