شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 19-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 19-7-2022.





إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.





البورصة تربح 8.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 8.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 611.599 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 394.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 34.2 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.84%، والعرب على 4.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 57.83% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3325 جنيه، 26.4 مليون جنيه، 438.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.3 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 442.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.87%، ليغلق عند مستوى 9033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 1627 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 11044 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 3657 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 1745 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 2559 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3543 نقطة، فيما نزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1203 نقطة.

وصعدت أسهم 86 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 19 شركة، ولم تتغير مستويات 82 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 11.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.29%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 8.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.16%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.493 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.94%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 12.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.76%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 7.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.63%.





وضمت الأسهم المتراجعة:- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 28.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.63%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 4.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.12%.

- العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.907 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.93%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 1.132 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.15%.

- مدينة نصر للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.48%.