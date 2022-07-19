الاقتصاد

الدولار يسجل أعلى مستوى أمام الجنيه في 5 سنوات ونصف

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الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، لأعلى مستوى له منذ يناير 2017 أي 5 سنوات ونصف، مسجلا 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك:

بنك الأهلي المصري: 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك مصر: 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك الإسكندرية: 18.83 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و18.93 جنيه للبيع بزيادة قرشين.

بنك القاهرة: 18.86 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك التجاري الدولي: 18.87 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك العربي الأفريقي: 18.83 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك قناة السويس: 18.83 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.86 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.86 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك البركة: 18.81 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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