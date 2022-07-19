الدولار يسجل أعلى مستوى أمام الجنيه في 5 سنوات ونصف

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، لأعلى مستوى له منذ يناير 2017 أي 5 سنوات ونصف، مسجلا 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.
وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك:
بنك الأهلي المصري: 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
بنك مصر: 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
بنك الإسكندرية: 18.83 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و18.93 جنيه للبيع بزيادة قرشين.
بنك القاهرة: 18.86 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
البنك التجاري الدولي: 18.87 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
البنك العربي الأفريقي: 18.83 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
بنك قناة السويس: 18.83 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.86 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 18.86 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
بنك البركة: 18.81 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.