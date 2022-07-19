شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 14 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها خدمات النقل بنسبة 4.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، إذ ارتفعت 14 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 4.6%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 4.3%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.4%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.7%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.4%، وصعد قطاعي البنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.4%.

كما ارتفع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.1%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.9%، وقفزت قطاعات الطاقة والخدمات المساندة، والتجارة والموزعون، والمنسوجات والسلع المعمرة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.7%، 0.6%، 0.5%، 0.4%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، ومواد البناء بنسبة 1.8%، 0.5%، على التوالي، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 8.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 611.599 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 394.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 34.2 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.84%، والعرب على 4.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 57.83% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3325 جنيه، 26.4 مليون جنيه، 438.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.3 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 442.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.87%، ليغلق عند مستوى 9033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 1627 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 11044 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 3657 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 1745 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 2559 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3543 نقطة، فيما نزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1203 نقطة.