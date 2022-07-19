شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين للجلسة الثانية.. وصعود الأسهم السعودية بنسبة 1.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.6% خاسرًا 11.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1833.16 نقطة، وتصدرت البورصات المرتفعة المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.79% رابحًا 206.27 نقطة ليغلق عند مستوى 11761.35 نقطة، وقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.548% رابحًا 50.42 نقطة ليغلق عند مستوى 9249.71 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.79% رابحًا 206.27 نقطة ليغلق عند مستوى 11761.35 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.5% رابحًا 104.52 نقطة ليغلق عند مستوى 20816.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 191 مليون سهم بقيمة 7.1 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 8.99%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.8%، يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 4.75%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 3.7%، ثم قطاعي المواد الأساسية والرعاية الصحية بنسبة 2.8%، ثم قطاعات تجزئة الأغذية، والأدوية، والسلع طويلة الأجل، والطاقة بنسبة 2.38%، 2.3%، 2.25%، 2.2 على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.41%.

وقفز 173 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المنجم" بنسبة 10%، ثم سهم "أماك" بنسبة 9.93%، ثم سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 9.92%، وتراجع 29 سهمًا على رأسها سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 9.96%، ثم سهم "التأمين العربية" بنسبة 9.90%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 9.88%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 437.1 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.45% رابحًا 33.13 نقطة ليغلق عند مستوى 7447.16 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.47% رابحًا 38.94 نقطة ليغلق عند مستوى 8286.75 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.36% رابحًا 20.22 نقطة ليغلق عند مستوى 5708.72 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.46% رابحًا 27.25 نقطة ليغلق عند مستوى 5969.36 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 169.1 مليون سهم بقيمة 43.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.8 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الصناعة بنسبة 1.48%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.8%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.71%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.37%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%، فيما تراجعت قطاع المنافع بنسبة 1.46%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.93%، ثم قطاعي الطاقة والمواد الأساسية بنسبة 0.26%، 0.25%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.08%.

بورصة البحرين

وتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.03 نقطة ليغلق عند مستوى 1833.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.3 مليون سهم بقيمة 458.2 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين المواد الأساسية بنسبة انخفاض 55.13% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.1%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 23.12% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.09%.

وهبطت أسهم سوليدرتي البحرين، وشركة البحرين للتسهيلات التجارية، وبنك البحرين الوطني بنسبة 8.16%، 0.22%، 0.17%، على التوالي، فيما ارتفعت أسهم بنك السلام، بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.18%، 0.84%، 0.56%، على التوالي.

بورصة دبي

كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.49% رابحًا 15.53 نقطة ليغلق عند مستوى 3186.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 80.5 مليون سهم محققة ما قيمته 214.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4197 صفقة لعدد 29 سهمًا.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 6.94%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.55%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.44%، وأخيرًا قطاعي البنوك، والنقل بنسبة 0.09%، 0.06%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 4.98%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.4%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%.

وقفز 12 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 6.94%، ثم سهم بنك السلام بنسبة 6.88%، وتراجع 12 سهمًا شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.88%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.98%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.6 مليون ورقة بقيمة 67.2 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.548% رابحًا 50.42 نقطة ليغلق عند مستوى 9249.71 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.869 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 150.5 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 8487 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.97%، أعقبه الطاقة بنسبة 1.10%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.52%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.37%، وأخيرًا قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع المرافق بنسبة 0.83%.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة ريسيونس بلس القابضة" بنسبة 6.41%، ثم سهم "شركة كيو القابضة" بنسبة 2.75%، ثم سهم "شركة أدنوك للحفر" بنسبة 2.08%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "شركة الجرافات البحرين الوطنية" بنسبة 5.36%، ثم سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 3.98%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 2.08%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 331.2 مليون درهم.