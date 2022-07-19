شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات "الحديد الصب والصلب 12% لتسجل 667 مليون دولار خلال 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
وكشف المجلس التصديري لمواد البناء، والحراريات "إسبانيا" تأتي على رأس الدول المستوردة للحديد المصري بقيمة 142,138 مليون دولار مقابل 150,874 مليون دولار بتراجع 6%، تليها "إيطاليا" بقيمة 120,28 مليون دولار مقابل 149,681 مليون دولار بتراجع 20%، ثم "المملكة العربية السعودية" بقيمة 85,093 مليون دولار مقابل 66,045 مليون دولار بنمو 29%، تليها "الولايات المتحدة الأمريكية" بقيمة 44,287 مليون دولار مقابل 27,329 مليون دولار بنمو 62%.
وأشار إلى ارتفاع صادرات الحديد المصري إلى "كندا" بنسبة 196% لتبلغ 40,832 مليون دولار مقابل 13,778 مليون دولار، وإلى "اليونان" بنسبة 67% لتبلغ 12,896 مليون دولار مقابل 7,724 مليون دولار، وإلى "هولندا" بنسبة 53% لتسجل 15,676 مليون دولار مقابل 10,226 مليون دولار.
ونوه بارتفاع صادرات مصر من الحديد الصب والصلب إلى "سلوفينيا" بنسبة 1841% بقيمة 19,441 مليون دولار، مقابل 104 آلاف دولار، وإلى "رومانيا" لتبلغ 27,051 مليون دولار خلال الفترة من "يناير - مايو 2022"، مقابل 9,574 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنمو 183%، بينما انخفضت إلى "البرتغال" لتبلغ 28,546 مليون دولار مقابل 32,114 مليون دولار بتراجع 11%.