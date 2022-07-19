شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة حياة كريمة تحقق التنمية المستدامة فى القرى وتوفر آلاف فرص العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الحكومة في الانتهاء من أغلب مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة تصل لنحو 500 مليون جنيه من الإجمالي العام المخطط لمشروعات الذى يزيد على تريليون جنيه لخدمة نحو 60 مليون مواطن في ربوع مصر .

وأشار المهندس ناجى علوان عضو مجلس الإدارة مساعد الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للمرافق بشركة العبد العامة، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، في تصريحات خاصة لليوم السابع أن المبادرة غيرت بشكل كامل وجه الريف في مصر، وساهمت بالفعل في توفير خدمات كان الريف يحتاجها؛ مما يؤكد دعم الدولة المصرية لكل أبناء الوطن خاصة في الصعيد وقرى وجه بحرى.

وحول كيفية تحقيق التنمية المستدامة، أشار أن المبادرة تقوم على تدشين مشروعات زراعية وخدمية ومرافق متنوعة مما يهيئ تلك المناطق لبيئة اقتصادية مواتية للاستثمار، سواء المحلى أو الأجنبى مما يساهم تدريجيا على تحقيق التنمية المستدامة، لا سيما أن هناك اهتمام كبير بالبيئة لدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشار أن من عوامل تحقيق الاستدامة توفير فرص عمل كبيرة لأبناء القرى سواء فى المشروعات القائمة ومنها مشروعات بـ18 مليار جنيه تنفذها شركات القابضة للتشييد والتعمير برئاسة المهندس هشام أبو العطا، أو في عمليات تنفيذ المشروعات، وهذا يساهم في خفض نسب البطالة خاصة في الصعيد الذى يعانى كثيرا.

وأضاف علوان أن أبرز المشروعات التى تنفذها مبادرة حياة كريمة من خلال "العبد" 102 مشروعا بمحافظات الجمهورية المختلفة تخدم 86 قرية و15 مركزا بمختلف محافظات الجمهورية ما بين 21 قرية بمحافظة البحيرة وقريتان بمحافظة الغربية وعدد (3) قرية بمحافظة المنوفية و15 قرية بمحافظة المنيا و26 قرية بمحافظة سوهاج وعدد (8) بمحافظة قنا وعدد (11) قرية بمحافظة أسوان، وذلك بقيمة 6.3 مليار جنيه.