شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 8.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 611.599 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.87%، ليغلق عند مستوى 9033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 1627 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 11044 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 3657 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 1745 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 2559 نقطة.