شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع يكشف أبرز الوجهات الأكثر رواجاً للسياحة خلال 2022 و2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت سكاي سكانر، المنصة الإلكترونية الرائدة عالمياً في مجال حجوزات السفر، في استبيان جديد أجرته بمشاركة ما يزيد عن 4 آلاف مُسافر، عن رغبة 37% من المسافرين حول العالم في تحقيق أحلامهم بزيارة وجهاتهم المفضلة خلال العام الجاري 2022.

كما أشارت الدراسة إلى زيادة حسّ المغامرة والانفتاح على التجارب الجديدة في أوساط المسافرين في مرحلة ما بعد كوفيد-19، حيث أعرب 41% منهم عن رغبتهم في استكشاف مكانٍ جديد خلال هذا العام، بينما كشف 39% من المسافرين ممن يعتزمون زيادة إنفاقهم خلال عام 2022، عن رغبتهم في تخصيص المبالغ الإضافية لتجارب السفر إلى أماكن بعيدة.

وأظهرت أحدث بيانات حجوزات الطيران العالمية الصادرة عن سكاي سكانر، ارتفاع نسبة الحجوزات نحو الوجهات الأكثر رواجاً على قوائم الأمنيات، مع صعود وجهات استثنائية، مثل المكسيك والمالديف، على قوائم التصنيف بالمقارنة مع المستويات المُسجلة في عام 2019.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ناعومي هان، خبيرة توقعات توجهات السفر لدى سكاي سكانر:

"تتسم تجارب السفر خارج الحدود في وقتنا الحالي بأهمية بالغة، لا سيما في ضوء خروجنا من فترة الإغلاق الطويلة وتخفيف القيود على السفر. ويشهد عام 2022 توجه المسافرين نحو تحقيق أمنياتهم في خوض تجارب السفر الاستثنائية، حيث كشف 57% من المسافرين عن زيادة اهتمامهم بالسفر الآن مقارنةً بفترة ما قبل الأزمة الصحية العالمية.

لقد شهدنا انتعاشاً كبيراً في قطاع السياحة بعد رفع القيود عن حركة السفر وعودة ثقة السياح، حيث توجّه الملايين منهم لحجز الرحلات من جديد للاستمتاع بالتجارب التي طال انتظارها. وتُسلط آخر دراساتنا حول توجهات السفر الضوء على الرغبة الشديدة في أوساط المُسافرين لتحقيق أحلامهم بزيارة وجهاتهم المفضلة خلال العام الجاري".

وأضافت هان: "تساعد طرق البحث المناسبة عن أفضل الأسعار المتاحة على توفير فرص زيارة هذه الوجهات بتكاليف معقولة، حيث تتيح منصة سكاي سكانر إمكانية البحث عن خيارات السفر الأمثل من حيث التكلفة لدى أكثر من 1200 مكتب سفر. وتعتمد أسعار الرحلات الجوية على مستويات العرض والطلب، وقد تتفاوت بسبب رواج بعض المواعيد والوجهات أكثر من غيرها. وتُقدم أداة البحث "أرخص شهر" من سكاي سكانر وسيلة مثالية للبحث ضمن آلاف الخيارات المتاحة خلال ثوانٍ فقط، حيث يُمكن العثور على أرخص يوم وعرض بما يناسب خطط السفر، فضلاً عن اختيار موعد السفر قبل أو بعد يوم من تاريخ المغادرة المخطط له عندما يكون ذلك ممكناً".

أبرز أربع نصائح من سكاي سكانر لتوفير المال عند التخطيط لزيارة الوجهات المفضلة خلال عام 2022:

تحويل قائمة الأمنيات الخاصة لزيارة أفضل الوجهات حول العالم إلى حقيقة وبتكلفة معقولة: "يسمح خيار البحث المتعدد من سكاي سكانر للمسافرين باختيار رحلات متعددة المراحل، أو رحلات بتذاكر ذهاب وإياب تختلف فيها وجهات المغادرة والعودة مع محطات توقف، ما يُتيح للمسافر تصميم المسار المثالي لرحلته حول العالم، من خلال انتقاء رحلات فردية تُحقق له الوفورات بالمقارنة مع البدائل من عروض باقات السفر".

تعزيز الخيارات المتاحة: "عند التواجد على مقربة من عدة مطارات، سيتسنى للمسافرين استخدام هذه الميزة البسيطة لاختيار الرحلة الأرخص تكلفة من خلال النقر على خيار "إضافة المطارات القريبة" عند البحث على موقع سكاي سكانر. كما يمكن إزالة الإشارات بجانب المطارات، التي لا يرغب المسافرون الانطلاق منها، في صفحة نتائج البحث لحصر البحث ضمن مطارات محددة. وتنطبق هذه الميزة على المطارات في وجهات الزيارة أيضاً".

الاعتماد على أكثر من شركة طيران: "لا يُشترط على المسافر أن يحجز تذكرة ذهاب وإياب على الدوام؛ إذ يُمكن لمقارنة التكاليف وحجز تذاكر الذهاب والإياب المنفصلة أن يؤدي إلى توفير المال في نهاية المطاف. وتخوض أداة البحث في سكاي سكانر في جميع الخيارات المتاحة لتوفر العرض الأمثل، سواءً أكان ذلك بالسفر ذهاباً وإياباً مع شركة الطيران نفسها أو من خلال الاعتماد على عدة شركات".

التوقيت هو العامل الأهم: "يساعد ضبط ميزة إشعارات الأسعار على توفير المال، من خلال تسجيل الدخول إلى سكاي سكانر والضغط على أيقونة الجرس على نتائج البحث المختارة. ويتم إرسال إشعارات عن طريق البريد الإلكتروني عندما تنخفض أسعار الرحلات، ما يتيح للمسافرين الاستفادة من أفضل العروض".

السفر المرن: "كشفت دراستنا الجديدة حول توجهات السفر عن ارتفاع أعداد المسافرين ممن يتسمون بالمرونة ويبحثون عن أفضل العروض المتاحة. وتُعد أداة البحث "في كل مكان" من سكاي سكانر الطريقة الأمثل للاطلاع على العروض المتاحة، والمصنّفة حسب الأسعار، والتي يمكن أن توفر فرصة استثنائية لزيارة أماكن جديدة لأول مرة".