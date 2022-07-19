شكرا لقرائتكم خبر عن «العقاري» ينفّذ 5.4 ملايين خدمة إلكترونية خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن صندوق التنمية العقارية عن تسجيله ما يزيد على 5.4 ملايين عملية وخدمة إلكترونية خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م، عبر منصّاته الإلكترونية المتنوعة، بمعدل زمني لم يتجاوز 4 دقائق للعملية الواحدة، مسجلاً نسبة نمو في استخدام الخدمات التقنية تبلغ 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن العمليات التي تمت من خلال البوابة الإلكترونية تخطت 2.2 مليون عملية، فيما سَجَّلْت الفروع أكثر من 592 ألف عملية، إلى جانب 2.6 مليون مكالمة استقبلها مركز الاتصال الموحد وتمت الإجابة عليها، و74 ألف عملية تفاعل معها حساب عناية المستفيدين @RedfKsaCCعبر منصة تويتر.

وبين أن "الصندوق العقاري" يهدف ضمن إستراتيجيته الرقمية إلى أتمتة جميع الخدمات لتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطن للمسكن بما يتوافق مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي يستهدف رفع نسبة التملك السكني والوصول إلى 70% بنهاية عام 2030.

أفاد بن ماضي أن الأرقام السابقة هي نتاج وثوقية المستفيدين بالخدمات الإلكترونية التي يقدمها الصندوق التي تتجاوز 43 خدمة إلكترونية، إضافة إلى إتاحة 147 خدمة إلكترونية تبادلية بين الصندوق وأكثر من 36 جهة من منظومة الإسكان والجهات التمويلية بهدف تسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية لمسكنها الملائم بكل سهولة ودقة عالية.