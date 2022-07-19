شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع مع توقعات زيادة أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع اليورو اليوم الثلاثاء بعد تقرير لرويترز مفاده أن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي سيبحثون ما إذا كانوا سيرفعون أسعار الفائدة بمقدار 25 أم 50 نقطة أساس في اجتماعهم يوم الخميس لتهدئة التضخم القياسي المرتفع.

تأتي المكاسب التي حققها اليورو، والتي دفعته للارتفاع بعيدا عن مستويات شبه التكافؤ مع الدولار المسجلة الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تسبب فيه تراجع توقعات رفع قوي لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من الشهر في إضعاف الدولار.

وصعد اليورو إلى أعلى مستوى له عند 1.0254 دولار بزيادة 1.1 بالمئة خلال اليوم مسجلا أقوى مستوياته منذ السادس من يوليو تموز مع توقعات بلغت في الأسواق 60 بالمئة لرفع مقداره 50 نقطة أساس يوم الخميس، ارتفاعا من 25 بالمئة أمس الاثنين.

وانخفض مؤشر الدولار 0.8 بالمئة إلى 106.64، وهو ما يقل عن المستوى المتدني الذي سجله أمس عند 106.88 ولكنه أيضا بعيد عن المستوى المرتفع البالغ 109.29 المسجل الأسبوع الماضي، وهو مستوى لم يشهده منذ سبتمبر أيلول 2002.

وارتفع الدولار الأسترالي 1.2 بالمئة إلى 0.6894 دولار بعد أن قال صناع السياسة في بنك الاحتياطي الأسترالي إنهم يرون حاجة إلى مزيد من التشديد.