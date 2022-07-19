شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس مركز لتعزيز قدرات تصنيع الطائرات في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - توقيع اتفاقية إنشاء مركز التميز في تصنيع المواد المُركَّبة في الرياض

أعلنت شركة SAMI للمواد المُركَّبة المحدودة، المملوكة بالكامل لشركة SAMI، الشركة الوطنية الرائدة للصناعات الدفاعية في المملكة، توقيعها اتفاقية مع شركة لوكهيد مارتن العالمية الرائدة في مجال الأمن والطيران، لتأسيس مركز التميز في تصنيع المواد المُركَّبة في الرياض، بدعم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في مسعى إلى تعزيز قدرات تصنيع الطائرات في المملكة.

ووقع الاتفاقية المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد الرئيس التنفيذي لمجموعة SAMI، وراي بيسيللي نائب الرئيس للأعمال الدولية بشركة لوكهيد مارتن، بحضور معالي المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك في المملكة المتحدة على هامش دورة العام 2022 من معرض فارنبرة الدولي للطيران.

ويأتي إنشاء مركز التميز في تصنيع المواد المُركَّبة ضمن جهود شركة SAMI الرامية إلى تطوير قطاع الصناعات الدفاعية المستدامة والاكتفاء الذاتي في المملكة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوطين ما يربو عن 50% من الإنفاق الدفاعي للمملكة مع نهاية العقد الحالي. وسيساعد المركز الجديد المملكة العربية السعودية على بناء قدراتها في تصنيع الطيران من أجل إنتاج حلولٍ متطورة في المستقبل. وستقوم شركة SAMI للمواد المُركَّبة المحدودة وشركة لوكهيد مارتن بتقييم وتطوير المركز على عدة مراحل، بالإضافة الى تنمية الكوادر الوطنية.

وتعليقاً على الشراكة الجديدة، صرح معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، قائلاً: "يسعدنا أن ندعم مثل هذا التعاون الاستراتيجي بين شركات التصنيع المحلية ونظيراتها العالمية من المُصنِّعين للمعدات الأصلية. ونتطلع قدماً إلى تطوير مركز التميز الذي سيعزز الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية في قطاع الطيران خاصة، وقطاع الدفاع بشكلٍ عام".

من جهته، قال المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، الرئيس التنفيذي لشركة SAMI: "نحن نعتز بالعلاقة القوية التي تجمعنا مع شركة لوكهيد مارتن على مر السنين، إذ تشهد هذه العلاقة اليوم المزيد من التقدم والتطور لشركتينا، ولقطاع الطيران الواعد في المملكة".

من جانبه، أوضح راي بيسيللي، نائب الرئيس للأعمال الدولية في شركة لوكهيد مارتن، قائلاً: "تحرص لوكهيد مارتن على تعزيز تعاونها مع شركة SAMI في إطار مساعيها إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ومن خلال الشراكات الصناعية وبرامج نقل المعرفة المتخصصة ومبادرات تنمية الموارد البشرية، سنواصل جهودنا في تطوير قطاع الصناعات الدفاعية في المملكة العربية السعودية".

وقال جون فلافين، الرئيس التنفيذي لشركة SAMI للمواد المُركَّبة المحدودة: "ستشكل شركة SAMI للمواد المُركَّبة المحدودة مركزاً خاصاً لتصنيع المواد المُركَّبة في المملكة العربية السعودية، والذي سيتضمن أحدث وأفضل المعدات والمواد المستخدمة في هذا المجال. وسيعمل مركز التميز في تصنيع المواد المُركَّبة على تطوير قوى عاملة سعودية ماهرة لإنتاج مكونات ومواد مُركَّبة وفقاً لمتطلبات منصات الطيران والفضاء الدفاعية والتجارية".