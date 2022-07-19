شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة تسجل 766مليون دولار من يناير إلى مايو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة ارتفاع بنسبة 86% خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2022 لتسجل 766 مليون دولار في مقابل 412 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء ارتفاع صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال مايو لتبلغ 73 مليون دولار في مقابل 64 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021، بنمو 14,1%.

أسعار الذهب في مصر اليوم تسجل 980 جنيها للجرام من العيار الرئيسي 21، وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 18ما قيمته 840 جنيها للجرام، في حين سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 سعر 1120جنيها للجرام وبلغ سعر الجنيه الذهب 7840 جنيها، وهذه الأسعار غير مضاف عليها سعر مصنعية الذهب والتي حددتها بعض الشركات لتكون 7% من سعر الجرام.

وكشف التقرير عن استحواذ 5 دول على 97,2% من صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الفترة من “يناير- مايو 2022” لتبلغ 744,478 مليون دولار في مقابل 306,862 مليون دولار بنمو 142,6%.