شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 19-7-2022 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 19-7-2022، بالبنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 5.03 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 5.01 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى5.01 جنيه للشراء.

5.04 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى5.03 جنيه للشراء.

5.04 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية5 جنيه للشراء.

5.05 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib5.03 جنيه للشراء.

5.05 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر5.03 جنيه للشراء.

5.04 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.89 جنيه للشراء.

5.03 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس4.99 جنيه للشراء.

5.04 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى5.03 جنيه للشراء.

5.04 جنيه للبيع.