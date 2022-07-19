شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 8902 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1606 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 10886 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 3604 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1733 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2536 نقطة.

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، السويدي إليكتريك، دلتا للإنشاء والتعمير، ابن سيناء فارما، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 1.1 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الإثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.19%، والثانية 200 ألف سهم، والثالثة مليون سهم، لتصل نسبة 0.0458% من رأسمال الشركة، شراء الرابعة 246 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 8.932%، شراء الخامسة 2 مليون سهم، شراء السادسة 27.8 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.74%.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية 470.9 ألف سهم، 864.7 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، برايم القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق 1.6 مليون سهم، 2.5 مليون سهم، 1400 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، تعليم لخدمات الإدارة، بالم هيلز للتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، شركة مستشفى كليوباترا 243 ألف سهم، 165 ألف سهم، 100 ألف سهم، 2.1 مليون سهم، 35 ألف سهم، 24.6 ألف سهم، 95 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 34.7 ألف سهم، 22.8 مليون سهم، 11.8 مليون سهم، 473 ألف سهم، على التوالي.

وفي سياق منفصل حققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، مبيعات بلغت 2.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022 بزيادة قدرها 39.4% مقابل 1.9 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021ـ وبذلك بلغت المبيعات العقارية للشركة خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 4.7 مليار جنيه وبزيادة قدرها 16,9% عن النصف الأول من عام 2021، وهي أعلي مبيعات نصف سنوية محققة في تاريخ الشركة.

ومن جهة أخرى قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، إنها ليست بصدد مراجعة سعر الشراء الإرشادي المعروض للاستحواذ النقدي المحتمل على نسبة تصل إلى 100% من أسهم رأس مال شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وذلك في ظل عدم موافقة مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وعلى البدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة الشامل المعتادة وعدم توافر معلومات إضافية.

كما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة شيمبي 1 انفستمنت بي في ريستركتد ليمتد للاستحواذ على نسبة بحد أدنى 51% وحتى 90% من أسهم رأس مال شركة بلتون المالية القابضة بسعر شراء 1.485 جنيه للسهم وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992.

في سياق آخر قالت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، إن أعمال الفحص النافي للجهالة التي تقوم بها مجموعة كينج سبان على الشركة المنقسمة لتصنيع البانلز (تحت التأسيس)، مازالت جارية ومستمرة.

ووافقت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على تجديد عقد التشغيل والصيانة لمصنع الأمونيا/يوريا لمدة عامين مع شركة تكنومونت الإيطالية اعتبارًا من 25 يونيو عام 2022، وتجديد وثيقة التأمين لمصنع الأمونيا/يوريا لمدة عامين مع شركة تكنومونت الإيطالية اعتبارًا من 26 يونيو عام 2024، وتجديد عقد الصيانة لأجهزة مصنع الأمونيا/يوريا مع شركة شنيدر إليكتريك لمدة عامين اعتبارًا من 1 يوليو عام 2022.