ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم، الثلاثاء/ مقابل الجنيه مع منتصف التعاملات في 7 بنوك، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، فيما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.

وأمس الإثنين، كان سعر الدولار مقابل الجنيه قد ارتفع لأعلى مستوى له منذ يناير 2017 أي في حوالي 5 سنوات ونصف.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الدولار اليوم، وجاءت كالتالي:

البنك الأهلي المصري: 18.88 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك مصر: 18.88 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك الإسكندرية: 18.86 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك القاهرة: 18.89 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 18.90 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

البنك العربي الأفريقي: 18.86 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك قناة السويس: 18.83 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.91 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش.

بنك كريدي أجريكول: 18.86 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.81 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.