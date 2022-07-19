ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه

الشارقة - اميمة ياسر -
ارتفع سعر صرف الدولار اليوم، الثلاثاء/ مقابل الجنيه مع منتصف التعاملات في 7 بنوك، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، فيما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.
وأمس الإثنين، كان سعر الدولار مقابل الجنيه قد ارتفع لأعلى مستوى له منذ يناير 2017 أي في حوالي 5 سنوات ونصف.
ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الدولار اليوم، وجاءت كالتالي:
البنك الأهلي المصري: 18.88 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
بنك مصر: 18.88 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
بنك الإسكندرية: 18.86 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
بنك القاهرة: 18.89 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
البنك التجاري الدولي: 18.90 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
البنك العربي الأفريقي: 18.86 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
بنك قناة السويس: 18.83 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.91 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش.
بنك كريدي أجريكول: 18.86 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع.
بنك البركة: 18.81 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.