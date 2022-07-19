شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر موازنات هيئات حكومية منها الشراء الموحد والمتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية الصادرة بعدد اليوم الثلاثاء، تفاصيل ربط موازنات لعدد من الهيئات، وذلك للسنة المالية 2022/2023، وشملت الهيئة العامة للتأمين الصحي، وهيئة الأوقاف المصرية، والمؤسسة العلاجية، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

وتضمنت الجريدة الرسمية أيضا موازنات الهيئة المصرية للشراء الموحد، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للإعلام والمعهد القومي للحوكمة، المتحف المصري الكبير، والهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي.



الشراء الموحد



المتحف المصري الكبير



التامين الصحى



هيئة الاوقاف



المعهد القومى للحوكمة



الهيئة الوطنية للاعلام



ستاد القاهرة