شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-7-2022 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-7-2022، استقرارا أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الصباحية داخل البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 18.85 للشراء، 18.91 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.87 جنيه للشراء، 18.93 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.83 جنيه للشراء، 18.93 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.84 جنيه للشراء، 18.92 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى18.84 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى18.84 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

18.92 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى18.85 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر18.85 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية18.83 جنيه للشراء.

18.93 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"18.87 جنيه للشراء.

18.93 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.86 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.