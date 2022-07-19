شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 8868 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1603 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 10859 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3591 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1726 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2526 نقطة.