شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل مرافق لـ40 قرية فى الصعيد بـ4 مليارات جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس أحمد أبو شبانة الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة النصر للمبانى والانشاءات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه جار توصيل الخدمات والمرافق لـ40 قرية فى الصعيد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،فى محافظات قنا والمنيا 5 قرى بحوالى مليار جنيه، وبنى سويف 18 قرية مركز ببا فى حدود مليار ونصف وأسوان فى 9 قرى بمركز ادفو شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطتين معالجة بنحو 4 مليارات جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أضاف أبو شبانة لـ"الخليج 365" أنه تم قطع شوطا كبيرا فى تنفيذ المرافق، خاصة شبكات الصرف الصحى التى بلغت نحو 85% خاصة أن توصيل بقية المرافق يرتبط بها، وبالتالى يتم الانتهاء منها أولا حتى يتسنى توصيل خطوط الغاز أو الكابلات أو المياه والاتصالات، موضحا ان التركيز على قرى الصعيد المرحومة من الخدمات لتحويلها لقرى نموذجية.

وأوضح أن الأهمية أن يشعر المواطن بها كهدف أساسى للمبادرة الرئاسية غير المسبوقة فى تاريخ مصر، لافتا أن ما يتحقق من مشروعات على أرض مصر حاليا يعتبر من المعجزات فى سرعة انجاز الأعمال فى وقت قياسى.