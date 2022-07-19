"البلدية والإسكان" تؤهل منسوبيها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

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الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، برنامجاً لتدريب منسوبيها في الكفاءة والإنتاجية الحضرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بمشاركة نخبة من المتدربين من الأمانات وهيئات تطوير المناطق والهيئات الملكية بالمملكة، وذلك بمدينة الرياض.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتخطيط الحضري والأراضي الدكتور عادل بن بخيت الزهراني، أن البرنامج يهدف إلى رفع مهارات العاملين في مجال التخطيط الحضري والإقليمي ورفع جودة مشاريع القطاع العام والخاص بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى استضافة عدد من خبراء التخطيط والاقتصاد الحضري وإدارة المدن لاستعراض التجارب العالمية الرائدة، إضافةً إلى استضافة خبراء محليين من أمناء بعض المناطق وخبراء دوليين لنقل تجارب ناجحة في مجال تنويع القاعدة الاقتصادية في المدن السعودية واستعراض أبرز التحديات.

وبين أن البرنامج التدريبي يمتد لمدة ثلاثة أسابيع، حيث سيتم التركيز في الأسبوع الأول على مهارات الإدارة الحضرية وإدارة المدن، ويتضمن الأسبوع الثاني عدداً من المحاور المتعلقة بالاقتصاد الحضري وتنويع القاعدة الاقتصادية، كما يتناول الأسبوع الثالث موضوعات تنويع آليات تمويل المشاريع التي تصب في ازدهار المدن، تماشياً مع مستهدفات وكالة الوزارة للتخطيط الحضري الرامية إلى رفع جودة الحياة في المدن واستدامتها، لافتاً إلى أن برنامج تدريب الكفاءة والإنتاجية الحضرية من البرامج الفريدة على مستوى المملكة.