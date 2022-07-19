شكرا لقرائتكم خبر عن صرف مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن صرف مستحقات الدفعة السادسة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443/ 1444ه، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وأفادت أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ (79.001.120) ريالاً، لصافي كمية (46.300) طن، وذلك لعدد (135) مزارعاً. يذكر أن إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت (364.556) طناً لعدد (1424) مزارعاً.