هبوط كبير في أسعار الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، حيث تراجع الجرام 8 جنيهات مقارنة بأسعار أمس الإثنين، مع هبوط المعدن عالميا.

وكان سعر جرام الذهب قد هبط 10 جنيهات بختام التعاملات المسائية أمس، لتصبح قيمة الهبوط 18 جنيهًا حتى الآن.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت كالتالي:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 648 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 833 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 972 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1111 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 7776 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وهبط سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء إلى نحو 1707 دولارات للأوقية، بنسبة تراجع طفيفة قدرها 0.08%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.