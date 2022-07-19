شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط ببورصة "وول ستريت" بفعل خسائر لأسهم آبل والبنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة بعد أن محت أسهم البنوك مكاسبها التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة ومع هبوط سهم آبل بفعل تقرير يقول إن الشركة تخطط لإبطاء التوظيف ونمو الإنفاق العام القادم.

وبعد أن سجلت مكاسب قوية في بداية الجلسة عقب أرباح من بنك أوف أمريكا وجولدمان ساكس جروب، تراجع مؤشر القطاع المالي ليغلق على انخفاض.

وعكست أسهم آبل مسارها ليجري تداولها منخفضة بفعل تقرير لوكالة بلومبرج قال إن الشركة تخطط لإبطاء التوظيف ونمو الإنفاق العام القادم في بعض وحداتها للتغلب على تباطؤ اقتصادي محتمل.

وانحسرت المخاوف حيال زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار نقطة مئوية كاملة في نهاية يوليو تموز عقب تعليقات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي بأن صانعي السياسة النقدية قد يتمسكون بزيادة قدرها 75 نقطة أساس.

وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول منخفضا 32.43 نقطة، أو 0.84 بالمئة، إلى 3830.73 نقطة في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 95.54 نقطة، أو 0.83 بالمئة، ليغلق عند 11356.88 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 215.12 نقطة، أو 0.69 بالمئة، إلى 31073.14 نقطة.

وتترقب السوق نتائج شركات كبرى للتكنولوجيا الأسبوع القادم بعد أن تعرضت أسهما لضغوط بيع شديدة في فترات كثيرة منذ بداية العام.