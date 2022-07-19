503 ملايين برميل زيت ومتكثفات احتياطيـات بتروليـة..أهم المعلومات عن الثروة البترولية

القاهرة - سامية سيد - خلال السنوات الثمانى الماضية حقق قطاع البترول طفرة فى معدلات تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، وطرح المزايدات وعقد الاتفاقيات البترولية وأيضا النجاح في جذب شركاء جدد للاستثمار في صناعة البترول المصرية من الشركات العالمية العملاقة ،وفيما يلى نتستعرض أهم المعلومات ..

محمد يوسف

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