شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و533 ألف مركبة تعمل بالسولار فى مصر بنهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، توزيع المركبات المرخصة في مصر طبقا لنوع الوقود بنهاية عام 2021، حيث بلغ إجمالي إجمالي المركبات المرخصة نحو 10 ملايين و810 ألف و220 مركبة، موزعة بين مركبات تعمل "بالبنزين" أو "بنزين/ غاز طبيعي" أو "بنزين/ كهرباء" أو "سولار" أو "كهرباء".

ويشير التوزيع الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن إجمالي عدد المركبات العاملة بالبنزين كانت في صدارة القائمة وبلغ عددها نحو 9 ملايين و154 ألف و702 مركبة، يليها المركبات العاملة بالسولار وعددها مليون و533 ألف و448 مركبة، ثم المركبات العاملة بالبنزين والغاز الطبيعي وعددها 121 ألف و30 مركبة، إلى جانب المركبات العاملة بالكهرباء وعددها 536 مركبة، وأخيرا المركبات التي تعمل بالبنزين والكهرباء وعددها 504 سيارة.

وأضافت بيانات جهاز الإحصاء، أن هناك 5 ملايين و98 ألف سيارة تعمل بالبنزين، بينما هناك مليون و130 ألف سيارة نقل تعمل بالسولار، و79 ألف و130 سيارة خدمة عاملة تعمل بالسولار، و515 سيارة تعمل بالكهرباء فقط.