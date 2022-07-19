شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان والصين تخفضان حيازاتهما من سندات الخزانة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية أمس الاثنين أن اليابان والصين قلصتا حيازاتهما من سندات الخزانة الأمريكية في مايو أيار إلى أدنى مستويات في عدة أعوام.

وأشارت البيانات إلى أن حيازات اليابان تراجعت إلى 1.212 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2020 عندما كان رصيد البلاد من سندات الخزانة الأمريكية 1.211 تريليون دولار.

وفي أبريل نيسان بلغت حيازات اليابان 1.218 تريليون دولار.

وأظهرت البيانات أن حيازات الصين من الدين الحكومي الأمريكي هبطت إلى 980.8 مليار دولار في مايو أيار، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020 عندما كانت تلك الحيازات 843.7 مليار دولار.

وفي أبريل نيسان بلغت حيازات الصين 1.003 تريليون دولار.