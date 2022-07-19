شكرا لقرائتكم خبر عن 2.3 % ارتفاعا في مؤشر سوق الأسهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر السوق الرئيسية تعاملات، أمس الإثنين، على ارتفاع بنسبة 2.3 %، ليغلق عند مستوى 11555 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليار ريال، فيما بلغت الكمية المتداولة نحو 163.242 مليون سهم، تقاسمتها 315.854 صفقة.

وسجل قطاع الطاقة ارتفاعا بنسبة 4.1 %، والمواد الأساسية بنسبة 3.7 %، و البنوك بنسبة 2.5 %، والأدوية بنسبة 0.6 %.

وتراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.06 %، وإنتاج الأغذية بنسبة 0.9 %، والرعاية الصحية بنسبة 0.5 %، والتأمين بنسبة 0.7 % والاتصالات بنسبة 0.5 %، والصناديق العقارية المتداولة 0.1 %.

وتصدر سهم كيان السعودية الأسهم الأكثر نشاطا بالكمية، فيما تصدر سهم الراجحي الأكثر نشاطا بالقيمة، بينما تصدر سهم معادن الأكثر ارتفاعا والتأمين العربية الأكثر انخفاضًا.