شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولات المصرية: تركيز على مشروعات "حياة كريمة" فى قرى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركات قطاع الأعمال العام تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير برئاسة المهندس هشام أبو العطا، بتكاليف تصل لنحو 18 مليار جنيه فى المرحلة الأولى فقط بخلاف مشروعات المرحلة الثانية التى تم البدء فى بعضها بالفعل.

حول تنفيذ المشروعات كشف المهندس محب سالم الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المقاولات العامة المصرية إحدى شركات الوزارة لـ"الخليج 365" أن مشروعات حياة كريمة خاصة فى الصعيد تمثل أولوية أولى للشركة وللشركات الشقيقة، موضحا أن الشركة تعمل فى مشروع ضخم بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، حيث حصلت الشركة على حجم عمل يقدر بنحو 2.6 مليار جنيه فى مبادرة حياة كريمة، بدعم ومساندة من الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لافتا أن الشركة تسعى أيضا للحصول على مشروعات جديدة ضمن المبادرة، حيث أن الشركة لديها القدرة على تنفيذ مشروعات فى العديد من المحافظات المطروحة فيها المبادرة خاصة محافظة الشرقية.

أشار أن مشروعات حياة خلال المرحلة المقبلة وما يليها ستزيد على تريليون جنيه لخدمة جميع المصريين تقريبا لا سيما فى القرى المحرومة من الخدمات طوال تاريخها مما يرسخ دعم الدولة المصرية لمواطنيها.

أضاف أن قيمة التعاقدات خلال العام المالى 2020-2021 بلغت نحو 2.85 مليار جنيه وتم الانتهاء من مشروعات بقيمة نحو 2 مليار جنيه، موضحا أن هناك طفرة فى مشروعات الإسكان والطرق والكبارى والمرافق العامة فى مصر، مما يمثل فرصة كبيرة للشركات لزيادة حجم عملها، علاوة على عملها خارج مصر أيضا.