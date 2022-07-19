«الزكاة» تدعو للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها للمكلفين إلى الاستفادة من مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية» لجميع الخاضعين للأنظمة الضريبية، التي أطلقتها بهدف تخفيف الآثار المترتبة على المنشآت نتيجة كورونا

وأوضحت أن المبادرة دخلت حيز التنفيذ مطلع يونيو الماضي وتستمر حتى 30 نوفمبر 2022، متضمنة إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الالكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

ويشترط للاستفادة من المبادرة، التسجيل في النظام الضريبي الذي كان يجب التسجيل فيه بالنسبة لغير المسجلين سابقا، وتقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة التي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن جميع الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها، أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يقدم الطلب وتتم دراسته والموافقة عليه من الهيئة أثناء سريان المبادرة، والالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.

وأكدت الزكاة والضريبة والجمارك على أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة، وغرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة تقسيط واجب سدادها بعد انتهاء المدة المحددة للمبادرة.

مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية

دخلت حيز التنفيذ يونيو2022 تستمر حتى 30 نوفمبر 2022

تتضمن إعفاء المكلفين من:

غرامات التأخر في التسجيل

غرامات التأخر في السداد

غرامات التأخر في تقديم الإقرار

غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة

غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة

شروط الاستفادة من المبادرة:

التسجيل في النظام الضريبي (لغير المسجلين سابقا)

تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة التي لم يسبق تقديمها من قبل

الإفصاح عن جميع الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح

سداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها، أو تعديلها

الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها

غرامات لا تشملها المبادرة:

غرامات مرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي

غرامات تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة

غرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة تقسيط واجب سدادها بعد انتهاء المدة المحددة للمبادرة