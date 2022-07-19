شركات تسويق النفط

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وقامت شركة إنديان أويل التي تديرها البلاد، بخفض أسعار وقود توربينات الطيران إلى 93ر138147 روبية لكل كيلولتر (1730 دولارا) في نيودلهي اعتبارا من 16 يوليو الجاري، بحسب البيانات المتاحة على موقعها الالكتروني. والأسعار المعدلة هي لشركات الطيران المحلية.وتسببت المخاوف المتصاعدة بشأن التباطؤ الاقتصادي في تراجع أسعار النفط العالمية، حيث انخفض خام برنت الآن بنحو 18 % مقارنة بذروته في يونيو الماضي.
ولا يزال أعلى بنسبة 30 % العام الجاري وسوف يواصل التأثير على أداء شركات الطيران فيما تكافح للتعامل مع زيادة في حركة الركاب وسط ارتفاع التكاليف.
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